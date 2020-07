La integrante de “Esto es Guerra”, Alejandra Baigorria, decidió sincerarse y dejar bien en claro que no cabe la posibilidad de romance alguno con George Forsyth. Todo esto se dio en su visita al set de “En boca de todos”.

Recordemos que este acercamiento se dio cuando comenzaron a trabajar juntos en la fabricación de mascarillas en el distrito de La Victoria. La empresaria asegura que no existe nada más que una relación cordial entre ambos.

“En realidad yo no siento nada ni tengo nada con George, es algo que ustedes están creando y no existe. ¿Por qué no pasa (una relación)? Porque de repente no hay la química suficiente”, manifestó.

Estas declaraciones sorprendieron a todo el público televidente y a los conductores, pues la ‘Rubia de Gamarra’ puso así fin a todos los rumores sobre un posible romance con el exarquero.

