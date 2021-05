Alejandra Baigorria respondió una serie de preguntas de sus seguidores luego de cuestionar el audio del congresista electo por Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien señaló - en un audio publicado por Willax TV, que de llegar al poder “no lo vamos a dejar”.

“Esto dice actualmente uno de los congresistas de Castillo. Quiero que me escriban aquí si aún así viendo esto van a votar por Castillo y me expliquen el por qué. La verdad no entiendo que gente quiera ser una Venezuela y sufrir así”, señaló la empresaria.

Inmediatamente algunos de sus seguidores enviaron sus respuestas. Una de ellas cuestionaba a la otra candidata, Keiko Fujimori.

“Uno es derecha, uno es democracia, libertad y el otro es volvernos un Venezuela, izquierda, comunismo”, señaló Alejandra Baigorria.

Pero un usuario afirmó que la rubia estaría en contra de Pedro Castillo por su amenaza contra algunos programas de televisión: “O será porque Castillo va a quitar los programas de reality”, indicó.

Alejandra Baigorria no se quedó callada y recordó que ella es una empresaria: “Me da risa cuando escucho estas respuestas, me parecen demasiado sonsas, por no decir otra cosa. Yo no solamente vivo de la televisión, yo soy empresaria y no quiero que me quiten las cosas que me gané a pulso”.

“Yo no he dicho que voten por Keiko, aún seguimos en democracia, entonces cada uno puede votar por lo que quiera”, señaló la ‘rubia de Gamarra’ en otra respuesta.

