¡Nadie la para! La empresaria Alejandra Baigorria salió al frente y se refirió a las últimas declaraciones que dio su expareja Guty Carrera en “El Valor de la Verdad”, indicando nuevamente que es inocente y que demandará a la chica reality por daños y prejuicios.

Recordemos que la ‘Rubia de Gamarra’ denunció hace algunos años al popular ‘Potro’ por violencia psicológica mientras mantenían una relación. Incluso mostró pruebas con audios y conversaciones por Whatsapp cuando se sentó en el tan temido sillón rojo.

“Que vaya juntando la platita que ganó en ‘El Valor de la Verdad’ para la demanda que le va a caer. Como mujer no voy a parar, aunque tenga que luchar 3, 4 o 5 años con la justicia, porque todo el mundo sabe cómo han sido las cosas, él no me va seguir haciendo daño. Cuando reciba su demanda, vamos a ver qué va a hacer… que haga su (video de) Tik Tok”, señaló Baigorria a diario Trome.

Asimismo, también fue consultada por las supuestas indirectas que le estaría mandando la actual pareja de Guty, la modelo mexicana Brenda Zambrano, quien en varias oportunidades habría mencionado que “La Patrona es ella”, haciendo referencia al apodo que Alejandra tiene en los reality.

“No voy a hablar de alguien que no sé quién es ni en pelea de perros. El día que mencione mi nombre, ese día le respondo”, finalizó.

