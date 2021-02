Poco después que se conociera que existen rumores de alejamiento entre Alejandra Baigorria y Said Palao, “América Espectáculos” emitió una nota de la empresaria y su proceso de congelamiento de óvulos.

Respecto al reciente anuncio de Natti Natasha -quien quedó embarazada tras la fecundación in vitro- Alejandra Baigorria evitó decir cuándo quiere quedar embarazada, pero aseguró que lo hará con o sin pareja.

“Yo no hablo de fechas, siento que ahora es complicado por el tema de la pandemia. Cuando yo lo sienta, lo voy a hacer. Como digo, no es por nada pero es con o sin pareja, yo lo voy a hacer porque es mi deseo. No me voy a morir sin tener mi hijo o mi hija o mis hijos”, explicó.

La empresaria, quien actualmente tiene una relación con Said Palao, dijo que de no encontrar al amor de su vida, será madre soltera.

“Creo que nadie puede truncarte tus sueños y no tengo que depender de un hombre para que mi sueño sea real. Si no encuentro al amor de mi vida, si alguien no comparte ese mismo sueño conmigo, si alguien en ese momento que yo lo quiero no (quiere ser padre), entonces bueno pues, lo puedo sola”, señaló.

En ese sentido Alejandra Baigorria aseguró que pronto cumplirá su sueño: “¿Cuántas mamás solteras hay? No sería ni la primera ni la última, mi sueño lo voy a cumplir sí o sí y esta grabación la pueden guardar y el día que pase me la van a volver a poner y voy a decir cuando Alejandra dice que va a hacer algo, lo hace”.

