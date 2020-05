Miles son los rumores que aseguran un acercamiento entre la exintegrante de “Esto es Guerra”, Alejandra Baigorria y el alcalde de La Victoria, George Forsyth. Y es que ambas figuras no han descartado la posibilidad de conocerse mejor, y hasta han resaltado sus cualidades físicas el uno del otro.

Frente a estas afirmaciones la ‘Rubia de Gamarra’ aclaró cuál es el vínculo que la une a la máxima autoridad del distrito ya mencionado, y admite que la admiración entre ambos es mutua.

“Es un tema de admiración mutua porque nos hemos conocido ahora en el ámbito del trabajo y la labor social. Me parece un hombre con muchas cualidades, es muy inteligente, muy hábil y capaz. Está luchando por el Perú en uno de los peores momentos, y eso es digno de admirar”, aseguró.

Asimismo, la empresaria asegura que la química entre ellos es innegable y no se cerró ante la posibilidad de que pueda pasar algo en un futuro.

“Lo que se ve no se pregunta. La gente va a opinar eso porque hemos hecho un buen equipo, pero al final las decisiones son personales y se van a dar si se tienen que dar. Yo no me cierro a nada, pero tampoco digo que pase algo”, precisó.

Baigorria asegura que se encuentra actualmente soltera. También resaltó el cariño, respeto y admiración que siente por el popular ‘Ken’.

“En la vida uno no puede cerrarle las puertas a nada, ahora yo estoy soltera, más adelante podría ser, no sé qué podría pasar, pero la admiración, cariño y respeto por él es increíble. Tiene un porte, alto, grande y guapo, por algo le dicen el ‘Ken’", manifestó a Trome.

TE PUEDE INTERESAR