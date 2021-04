La empresaria Alejandra Baigorria dio más noticias sobre su salud tras pasar una semana en reposo. A través de Instagram, contó que este lunes 19 de abril volvió a trabajar, pero no fue nada fácil.

“Quería contarles un poco de lo que estoy pasando, hoy me sentí... me siento un poco mal porque hoy, como que otra vez de una semana de descanso por toda esta infección que he tenido, la anemia que tengo, la baja de glóbulos rojos, la baja de hemoglobina, un desastre, no me ha permitido hacer deporte, me ha hecho bajar de peso”, contó la ‘gringa de Gamarra’.

Alejandra Baigorria explicó que volvió a su rutina en el Emporio de Gamarra, pero todavía no tiene las fuerzas necesarias para continuar trabajando.

“Bueno, todo un proceso que la verdad no lo he estado pasando tan bien y hoy me reincorporé a mi trabajo de nuevo, me fui a Gamarra, pero como estoy súper baja de defensas me tengo que cuidar bastante, y me sentí súper débil hoy, caminé lo que normalmente camino cuando voy a Gamarra, pero Dios, me quedé sin fuerzas”, señaló.

Es así que Alejandra Baigorria explicó que este proceso ha sido muy difícil, pero que continúa su camino por la recuperación:

“Esto está siendo un proceso bastante tedioso y feo para mí, estoy sin músculos, me duelen las piernas porque obviamente estoy con bastante reposo (...) Ya me estoy recuperando y lo que más deseo es hacer deporte, volver a las rutinas”, expresó la empresaria.

Fotos y videos: Instagram Alejandra Baigorria

