Alejandra Baigorria ha sido duramente criticada por los periodistas de espectáculos por involucrarse en el pleito de Said Palao y su expareja, Aleska Zambrano. A través de Instagram, la participante de “Esto es guerra” mandó un contundente mensaje.

En una historia, Alejandra Baigorria publicó una fotografía junto a su hermano Sergio Baigorria y aseguró que él sufre mucho con las críticas.

“Yo sé todo lo que sufres escuchando tantas cosas horribles “opiniones” sin haber, no hago nada más que entregar y demostrar mi apoyo y amor”, escribió Alejandra Baigorria.

Foto: Instagram Alejandra Baigorria

En esta misma publicación, Alejandra Baigorria afirmó que es tan solo una persona que demuestra su amor “sin mencionar” a nadie. Recordemos que en su defensa a Said Palao, aunque envió ‘chiquitas’ contra Aleska Zambrano, no la mencionó:

“Sé que quieres protegerme, pero te digo de dónde vienen esas cosas, son irrelevantes... y seguiré siendo como soy, demostrando mi apoyo y amor sin mencionar ni dañar a nadie”.

Pero eso no fue todo, ya que Alejandra envió un mensaje a su hermano asegurando que no ha cometido un error: “Hermano, solo estate tranquilo porque yo estoy tranquila porque no hice nada, ya nada de eso me afecta sino me hace crecer más”.

Foto: Instagram Alejandra Baigorria

