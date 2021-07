Alejandra Baigorria , competidora de “Esto es guerra” anunció a todos sus seguidores a través de sus redes sociales que se encuentra en Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus .

“Quería contarles que he venido para vacunarme y para darles un dato a personas que estén pensando viajar: en el aeropuerto ya no están vacunando desde hace dos días”, explicó la chica reality.

La actual pareja de Said Palao afirmó que viajó a EE.UU. con el objetivo de inmunizarse con la vacuna de Johnson & Johnson, ya que esta solo necesita de una sola dosis. Sin embargo, no fue posible debido al desabastecimiento.

“Casi no hay en ningún lado, he buscado en todos lados. Solo está la Pfizer y la Moderna (...)”, aclaró la popular ‘Patrona’.

Por último, informó que recorrería diversos centros de salud para al fin inaculizarse y regresar al Perú más tranquila. “Les iré contando cuando me la pongan, cómo me siento, cómo me va y les voy a dar todos los datos”.