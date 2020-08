El chileno Pancho Rodríguez, participante de “Esto Es Guerra”, fue consultado sobre sus compañeros, Said Palao y Alejandra Baigorria, quienes fueron ampayados besándose y desde entonces han sido vinculados sentimentalmente:

Aunque Pancho Rodríguez no pudo asegurar que Said Palao y Alejandra Baigorria están en una relación, dijo que por el momento, él no está solo. “Yo no te puedo asegurar eso, lo que te puedo asegurar es que no está soltero”.

Además, Pancho Rodríguez habló de más al decir sobre Said Palao lo siguiente: “Yo creo que cuando la mira (a Alejandra Baigorri), le brilla los ojitos”.

Pancho Rodríguez dijo no saber si entre Said Palao y Alejandra Baigorria se concrete una relación sentimental. “La verdad no sé, eso lo dirá el tiempo. Said es una linda persona, pero la cosa es de a dos pues”.

Por lo pronto, Said Palao y Alejandra Baigorria no se esconden y se han dejado ver juntos tras el ampay de “Magaly TV La Firme”.

