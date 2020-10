Los chicos reality Alejandra Baigorria y Said Palao habrían protagonizado su primera pelea, debido a que ella no habría tenido un buen día, lo que generó que tengan fricciones y no se hablen por unas horas.

Para “América Hoy”, ambos confirmaron que ella efectivamente no había tenido un buen día, sin embargo, descartaron que se tratase de una pelea.

“No hubo discusión, no hubo pelea, simplemente tuvo un mal día, no hablamos un ratito y ya lo tomaron así, no fue así, no fue una pelea”, dijo Said Palao, mientras Alejandra Baigorria agregó: “No hay peleas, no hay discusión, simplemente a veces él tiene una forma de pensar y yo otra, lo conversamos y ya está”.

Por otro lado, Said Palao evitó decir si los coqueteos o gusta hacia Alejandra Baigorria iniciaron en Combate. “No en ese momento yo era chibolo, ella estaba en otra, peor gusto sí hubo porque ella es una chica linda”.

Sobre conocer a la mamá de Alejandra Baigorria señaló: “No la conozco, pero sé que ha pedido por eso en la semanita iremos a conocerla”.

“Mi mamá dice: quiero conocer a ese chico que tiene feliz a mi hija, ella es así, pero para que a ella le guste, es raro”, finalizó la empresaria.

