Alejandro Pino ‘Chocolatito’ por fin se refirió a su prolongada ausencia de “Esto es guerra” tras el accidente que sufrió durante un reto de eliminación semanas atrás.

A través de Instagram, el venezolano contó que decidió retirarse de la competencia temporalmente por el fuerte golpe que sufrió en el reto: “como ya saben que hace exactamente 1 mes sufrí una fuerte caída en una de las competencias de eliminación, la cual me sometió a un descanso médico obligatorio”.

“Por suerte y como ya me ven, estoy muchísimo mejor, gracias a Dios el golpe no pasó a mayores, pero dado el accidente tomé la decisión de abandonar la competencia por ahora. Ya que como muchos vieron, me doblé muy feo la espalda y necesito darle el mayor fortalecimiento para más adelante, no sufrir de dolores incómodos, seguido a seguir entrenando y preparándome muchísimo mejor”.

El popular ‘Chocolatito’ agradeció a la producción de “Esto es guerra” por la oportunidad, pero no descartó volver al reality de competencia.

“Saben, y las personas que son cercanas a mí mucho más, que esta experiencia ha sido la mejor y una de las que tanto soñé. Agradecido por todo el cariño que recibo de todos ustedes, de mis compañeros de trabajo, de ProTv y EEG por estar allí siempre, darme esta gran oportunidad que sin duda me ha cambiado la vida para seguir luchando por mis sueños y seguir creciendo en lo que más amo hacer. Robarles una sonrisa y entretenerlos. De todo corazón, muchas gracias! Yo estaré siempre acá!”.

‘Chocolatito’ no volverá a Venezuela

Sobre sus planes a futuro luego de dejar “Esto es guerra”, Alejandro Pino contó que tiene planeado un viaje, pero de ninguna manera volverá a Venezuela.

Esto ocurrió cuando un usuario le hizo la siguiente pregunta: “¿Cuándo te vas a tu país?”.

Alejandro Pino no se amilanó y respondió que mientras Nicolás Maduro siga en el poder, no volverá a Venezuela: “Nunca! Mientras exista Maduro y su clan... aunque se me olvidó mencionarles que dentro de muy poquito tengo un viaje”.

