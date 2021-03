Aleska Zambrano no solo arremetió contra Alejandra Baigorrria si no también contra su ex y padre de su hija, Said Palao. La expareja del popular “Samurai” dio a entender que la pensión de alimentos que el chico reality le manda a su hija no sería tan abundante.

Ella respondió a varias preguntas de sus seguidores en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. “¿Tú te coges la plata que le da Saida su hija?”, fue uno de los cuestionamientos.

“Bueno fuera chola, si se pudiera... Sí cumple (con la pensión), pero...”, respondió Aleska.

La ex de Said Palao también fue irónica al responder sobre si él hace las correspondientes visitas a su menor hija.

“‘¿Te hablas con Said?’ Pucha, no. La verdad nos comunicamos con señales de humo. Tenemos acá un aparato que disparamos y así nos comunicamos de mi distrito a su distrito. ‘¿Said visita seguidos a su hija?’ No tanto, cuando tiene tiempo, porque trabaja mucho y la pandemia...”, respondió con sarcasmo.

Según interpretó Magaly Medina habría mucho resentimiento y temas no resueltos en las palabras de Aleska Zambrano .

“Esta mujer tiene cosas que arreglar, cosas que le molestan de su ex, Said Palao, que no va a ver a su hija, que parece que le pasa una pensión que no le alcanza mucho. El resentimiento y la cólera está latente en esta mujer”, comentó la ‘Urraca’.

