¡Fuertes declaraciones! Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, decidió declarar para el programa de Magaly Medina, donde se refirió al reciente viaje que habría realizado el chico reality junto a Alejandra Baigorria.

“Yo no tenía idea que se iba, me enteré por las redes sociales, ni idea que no estaba en el país, es más, cuando me enteré le mandé un mensaje y no me contesta nada. Ni siquiera se ha comunicado con ella hoy día como para que lo salude, no sé nada la verdad”, comenzó diciendo.

Asimismo, Zambrano aprovechó para mandarle su ‘chiquita’ a la ‘Rubia de Gamarra’ por haberse metido en temas familias al comentar sobre la paternidad de Said.

“De hecho creo que no le incumbe esos temas. Igual cada uno con su pareja siempre va a sacar la cara, está bien, es su apoyo, pero la verdad no me importa las palabras de nadie. Ella no tuvo que comentar del tema, pero es libre de hacerlo (...) La verdad no sé que está pasando por su cabeza (de Said) para hacer estas cosas”, expresó indignada.

