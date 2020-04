La actual esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, reveló como se conoció con Victoria Ruffo, situación que fue inesperada y hasta cierto punto vergonzosa.

A través del canal de YouTube de José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo contó que sucedió cuando retornaban de Valle de Bravo.

“Estábamos llegando de Valle de Bravo y me iban a dejar en casa de mi mamá y Ale me dijo que se moría por ir al baño y yo dije, mi mamá no va llegar y lo hará dentro de muchas horas, así que Ale pasó y fue al baño y de repente entró mi mamá. Quería que me tragara la tierra”, contó primero José Eduardo Derbez.

Luego, Alessandra Rosaldo reveló cómo fueron esos minutos frente a frente con Victoria Ruffo.

“La primera vez que yo al conocí fue un poco raro, pero nos saludamos cordialmente, nos saludamos bien. No sé si ella se molestó. Tu mamá se portó súper linda”, acotó la también actriz.

Actualmente se sabe que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no mantienen una muy buena relación amical.

VIDEOS RECOMENDADOS

Flor Polo y Nestor Villanueva hacen divertido Tik Tok de Thalía

Flor Polo y Nestor Villanueva hacen divertido Tik Tok de Thalía -ojo

TE PUEDE INTERESAR