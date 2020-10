La exchica reality, Alexandra Méndez, no dudó en salir al frente para defender a Fabio Agostini de Jossmery Toledo, quien piensa entablarle una demanda al español por haber difundido un video que vulnera su honor y privacidad.

Y es que recordemos que la exsuboficial mencionó que tiene miedo que el modelo filtre más videos íntimos de ellos cuando eran salientes hace un par de años.

“Fabio no filtró nada. Él me contó que ella lo amenazó con un montón de cosas. El video (en ropa interior), él lo pasó hace tiempo a un grupo. ¿Para qué se deja grabar y ahora se hace la digna? Si él no era su novio ni nada, creo que si alguien no es tu ‘firme’ y no quieres que te grabe, se lo dices. Pero a ella le gustaba la cosa", manifestó la popular ’Chama’.

Asimismo, la venezolana no quiso ahondar mucho en el tema porque teme que luego se la agarren con ella. “Lo amenazó porque salió el video, le dijo que lo denunciaría y un par de cosas más. La verdad, no quiero meterme a opinar porque después se la agarran conmigo y no me importa la vida de ella”, expresó a Trome.

Cabe resaltar que en dicho clip que se ha vuelto viral en las redes se le escucha a Fabio Agostini decir: “Encontré tu mochila por aquí. Lázaro, tu mochila la dejaste tirada aquí en mi casa, no sé qué pasó. ¿Qué hago, Lázaro? Te la devuelvo o te la mando por correo”. Luego, se acerca a la expolicía enfocándole el ‘derrier’ y le dice: “A ver, quítate la mochila un ratito” y ella responde: “La mochila, yo no”.

VIDEO RECOMENDADO

Maju Mantilla revela cómo se enteró de la muerte de Javier Carmona | OJO