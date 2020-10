¡Una guerra de nunca acabar! Alexandra Méndez, más conocida en el mundo del espectáculo como ‘La Chama’, estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina para encarar a Macarena Gastaldo, a quien también tildó de “drogadicta” y aseguró que tenía un “sugar daddy”.

“Yo te reto a hacerte un examen toxicológico, para que veas que te caes con los kilos (...) Júramelo por tu mamá que tú no me dijiste eso que tu ‘peche’ te iba a hacer tu fiesta”, comenzó diciendo la modelo venezolana.

“Por mi abuelo que está en el cielo, Chama. ¿Qué estás diciendo? Muestra pruebas de lo que estás diciendo”, le respondió la argentina. “Obviamente tienes que defenderte, te entiendo, no quieres quedar como una falsa (...) Tú eres bien descarada, tú sales en tus historias a hablar de mi y quieres que me quede callada, no seas descarada”, le increpó Alexandra.

En ese instante, Magaly Medina interrumpió el tenso momento y le preguntó a Macarena sobre unos rumores que estaría circulando sobre la ruptura que tuvo con Luis Advíncula.

“Ayer tú nos contaste todo lo romántico que viviste con Advíncula, pero ‘La Chama’ nos ha dicho todo lo contrario. ¿Es cierto que tú le dijiste a tus amigos por audio que Advíncula era chipi y que por eso se molestó contigo y no volvió a hablarte?”, le preguntó la popular ‘Urraca’.

“Jamás, me molesta que se meta en mi relación porque no tiene vela en este entierro. A ella jamás le conté como era, no tengo que andar contando cosas que son muy personales”, explicó Gastaldo.

“¿Por qué no cuentas? ¿Cómo te dejó Advíncula? Él te dejó a ti porque se enteró de tu audio y cortó palitos contigo y tú misma me lo contaste”, manifestó Méndez.