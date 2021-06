La modelo venezolana Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama”, no pudo cerrar la boca y lanzó una nueva bomba en el programa de Gigi Mitre y Rodrigo González, “Amor y Fuego”.

Luego de que confesara que tuvo contacto con los futbolistas Cristiano Ronaldo, Paolo Guerrero y Christian Cueva, la popular “Chama”, estaría hablándose con nuevos futbolistas.

Recientemente reveló que está chateando con un futbolista europeo, quien no habría buscado intermediario para conocerla. Esto encendió las alarmas y le preguntaron a quién se refería.

“Los futbolistas europeos no buscan intermediarios. Ahora estoy chateando, me escriben normal por Instagram como todos, por ahí del Real Madrid”, dijo Alexandra Méndez, revelando de qué equipo de fútbol sería su nuevo galán.

Sin embargo, Alexandra Méndez no quiso dar la identidad del futbolista, pues no quiere quemarlo antes de tiempo. “No porque estamos en veranos y quizás me vaya y no voy a arruinar mi viaje. Obvio me voy a ver con él, pero”.

