La periodista Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, recordaron cómo se comprometieron hace más de cinco años en la isla de Maui, en Hawai.

En un video publicado en Youtube este viernes 10 de diciembre, Magaly Medina contó que ya llevaban tiempo separados cuando, de pronto, Alfredo Zambrano le envió un detalle.

“Cuando estábamos separatos tú no me buscabas. Él no me buscaba ni yo lo buscaba, hasta que no sé por qué, en marzo del 2016 empezaste a buscarme”, contó la ‘urraca’.

“De ahí me seguía invitando, me seguía acosando y yo lo seguía rechazando, hasta que me invistaste un día a Maui”, dijo Magaly Medina, quien aceptó ir al viaje con el notario pese a que, según ella, no pensaba volver con él.





Por su parte, Alferdo Zambrano contó cómo planeó la pedida de mano: “A la agencia de viajes yo le dije prepárame algo bonito, una ceremonia especial, me dieron bastantes alternativas, y yo le dije quiero una mesa frenta al mar, al atardecer, solamente con una mesa para nosotros dos, con pétalos de rosa, música”.

Además, el notario contó cómo hizo para conseguir el anillo de compromiso que Magaly soñaba: “Paralelo a eso yo estaba buscando la medida del anillo de compromiso porque tú querías una medida especial, me habías dicho hace mucho tiempo”.

“Me fui a buscar en todas las joyerías de Lima. Lo que tú querías, lo que tú me habías dicho en una oportunidad no había”, explicó Alfredo Zambrano. “Yo quería roca, no quería una roquita”, bromeó Magaly Medina.

“Mi amigo me dijo yo tengo el proveedor, nos fuimos a su proveedor de oro, nos fuimos a su proveedor de joyas (...) lo importé, lo trajeron de Nueva York”, reveló Alfredo Zambrano.

El notario también reveló cómo ocultó el anillo durante el viaje: “Yo lo guardé, cuando estaba armando la maleta lo tuve que esconder bien bonito en el carry on para que nunca te dieras cuenta”.

Finalmente, en la cena, el notario le propuso matrimonio: “Trajo el champagne y luego sacó de su bolsillo, no sé cómo guardó en su bolsillo la cajita (...) Nunca me di cuenta”, admitió la ‘urraca’.

“Ahí fue que te propuse matrimonio y te dije ¿quieres casarte conmigo?”, recordó Alfredo Zambrano.





