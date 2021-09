Alison Pastor no se quedó callada y se pronunció tras las declaraciones que hizo Ducelia Echevarría sobre ella en el programa “En Boca de Todos”. Y es que la modelo dejo entrever que se le habrían subido los humos a la nueva ‘Combatiente’.

La esposa de Erick Elera se mostró sorprendida con los cuestionamientos de la integrante de los “Guerreros” y aprovechó para aclararle el tema.

“Está un poco loca (risas) ya sé cómo es. Al contrario, estoy aquí para aprender. ¿Creída? Nada que ver, a cada rato estoy molestando a todos para que me den tips”, indicó en un inicio.

“Me habla y no me habla. ¿Qué te pasa, hijita?”, añadió Allison. Por último, reiteró que no tiene miedo de competir contra Ducelia ya que “va a ayudar a exigirme más”.

¿Qué dijo Ducelia Echevarría sobre Alisson Pastor?

En su reciente visita al magazine de América TV, Ducelia Echevarría opinó sobre el ingreso de Allison Pastor a “Esto es Guerra” y aprovechó para mandarle su ‘chiquita’.

“Ella ha entrado con los pies elevados (...) que no se te suban los humos muy rápido, contrólate un poco”, señaló.

