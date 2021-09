¿Todavía hay amor? La actriz Flavia Laos habló por primera vez con ‘Magaly TV, La Firme’ este último jueves 16 de setiembre. Ella se pronunció sobre su ruptura con el chico reality Patricio Parodi.

Al ser consultada sobre si volvería a retomar su relación con el capitán de los ‘Leones’ de “Esto es Guerra”, la protagonista de “Ven Baila Quinceañera” no descartó reconciliarse con él.

“El futuro es incierto. Por ahora, estoy tranquila sola y estoy enfocándome en mí y en mis proyectos”, indicó para las cámaras de la “Urraca”.

Por otro lado, la rubia influencer se defendió de las críticas que viene recibiendo por seguir saliendo con las hermanas del popular “Pato”. Además, indicó que aún siente cariño por ellas.

“(Sus hermanas) son mis amigas. ¿Por qué tendría que alejarme de su familia? ¿Por qué cuando uno se separa tiene que cortar palitos con todos? Le tengo mucho cariño a él y a su familia. Que esté con él o no, no va cambiar mi relación con su familia, jamás, no soy ese tipo de persona”, agregó la intérprete de la telenovela Princesas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO