Luciana Fuster habló fuerte y claro y desmintió los rumores sobre un posible romance entre ella y Patricio Parodi, quién acaba de terminar su relación de dos años con la actriz Flavia Laos.

Durante el programa “Amor y Fuego” de este 16 de setiembre, la modelo negó que se encuentre en coqueteos con el capitán de los “Leones” de Esto es Guerra.

“Sería la tercera amistad que se rompería ya en este caso”, fue la pregunta del reportero del show de “Peluchín” y Gigi Mitre a la exMiss Teen en referencia a la amistad que tiene el “Pato” con Ignacio Baladán, quien fue su saliente.

“No tengo nada que decir... A mí no me metan en esos temas porque no soy yo la que inventó el chisme”, respondió la influencer muy tajante. “Somos amigos desde hace tiempo. Nada, hay códigos “, añadió.

Cabe indicar que Patricio Parodi se refirió a los supuestos ‘coqueteos’ que tuvo con Luciana Fuster durante el viaje a México.

En diálogo con América Espectáculos, Patricio Parodi aseguró que solo es amigo de Luciana Fuster, pero deslizó que no tendría nada de malo que lo vean al lado de la modelo.

TE PUEDE INTERESAR