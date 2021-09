El modelo Patricio Parodi se refirió a los supuestos ‘coqueteos’ que tuvo con Luciana Fuster durante el viaje a México luego que la modelo insultó y menospreció al periodista Samuel Suárez.

“Con Luciana somos amigos, grabamos Tiktok, ni siquiera he grabado Tiktok ahorita porque no nos ha dado el tiempo, no hemos coincidido con mucho espacio para grabar, pero seguro algún día que tengamos La Academia y sí nos quedemos bastante rato, así que como he grabado con Rosángela, grabaré con ella”, respondió Patricio Parodi.

En diálogo con América Espectáculos, Patricio Parodi aseguró que solo es amigo de Luciana Fuster, pero deslizó que no tendría nada de malo que lo vean al lado de la modelo.

“De ahí a que ellos quieran especular cualquier cosa, como te digo, se inventan. De seguro con capaces de inventar que fui junto con ella, de seguro son capaces de inventar que nos sentamos juntos en una mesa. Y si fuera así ¿qué? Somos amigos, nos podemos juntar, sentar juntos si queremos, la puedo jalar a su casa si quiero porque es mi amiga, ¿me entiendes? A ella y a cualquier compañera, pero no es así, pues, hay que hablar las cosas como son”.

Asimismo, pidió que se muestren pruebas del supuesto ‘coqueteo’: “He aprendido y he decidido que hablen, nomás, o sea, mi tema estar explicándole a cada persona las cosas como son: uno, no tengo que darle explicaciones a nadie porque estoy soltero, estoy libre, puedo hacer absolutamente lo que quiera; y dos, porque no lo merecen ¿por qué voy a gastar mi tiempo explicándole a una persona algo que...? se habla con pruebas, se habla con algo. Pero hay que hablar las cosas con la verdad, no hay que querer engañar al público ni mucho menos, tú no puedes soltar la información sin pruebas”.

Patricio Parodi también defendió a Luciana Fuster por insultar a Samuel Suárez: “Que ella se haya incomodado es algo que ella te puede responder. Por lo que sé, a ella también la vinculan con muchas personas y obviamente puede ser la gota que rebalsó el vaso, un momento que la agarró cruzada”.

Fuente: América TV

