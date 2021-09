Katy Portella, más conocida en el mundo de la farándula como la ‘Flor de Huaraz’, usó su cuenta de Tik Tok para publicar penosos Tik Tok donde atacaba a la actual pareja del ‘Gringo Karl’.

Fue la propia Andrea Llosa fue quien puso en evidencia estos Tik Tok que tenía destinatario, pues en el video, la ‘Flor de Huaraz’ había puesto el nombre de la actual mujer del ‘Gringo Karl’.

Al ser puesto al descubierto, ‘Flor de Huaraz’ lo negó, pero Andrea Llosa le dijo que hasta pone el nombre y apellido a la joven.

Al respecto, la actual pareja de ‘Gringo Karl’, Milagros Ávila, dijo que toma toda esta situación de manera deportiva. “No siento nada. No tengo problemas con Katy, pero quiero decirle que yo no me metí en su relación. Ellos ya no estaban juntos”.

Tras estas declaraciones, la ‘Flor de Huaraz’ dijo sentirse extrañada porque a los tres meses que el ‘Gringo Karl’ la dejó, la oficializó a Milagros.

