En entrevista con “Amor y Fuego”, Sheyla Rojas reveló que su actual novio es amigo del cantante mexicano Alejandro Fernández.

Contó que no pudieron ir a una presentación del “Potrillo” porque es en Estados Unidos y ella no tiene Visa. “Él es muy amigo de Alejandro Fernández y tiene un evento ahorita y él no va porque obviamente yo no voy..”, contó, para luego explicar por qué no tiene Visa.

Sheyla Rojas reveló que su pareja no tiene restricciones para ir a EE.UU., pero a ella no le renovaron la Visa.

“Él no tiene restricción para viajar a los Estados Unidos. Es más, estaba como loco porque se quería ir a Las Vegas con sus amigos y me dice que saquemos mi Visa”.

Agregó: “No me la renovaron y justo fue empezando la pandemia. A mí me preguntaron por qué viajaba tanto y yo le dije que era porque trabajaba tanto y entonces al final me agarraron de tonta”.

Por otro lado, Sheyla Rojas contó que ambos ponen fotos de ellos juntos, pero en sus Instagram privados. “Ah yo tengo un Instagram privado y en mi Instragram privado si lo pongo y él en su Instagram privado también pone”.

