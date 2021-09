Desde Guadalajara, México, Sheyla Rojas, contó que tiene una propuesta de trabajo en Telemundo, sin embargo reconoció que no le interesa mucho, por lo que no estaría en sus planes próximos.

“México es un mercado muy grande y se puede trabajar muchísimo y sí he recibido propuestas pero no me llama tanto la atención este proyecto”, contó Sheyla Rojas.

La modelo dio mayores detalles de esta propuesta de trabajo que descartará pese a que sea de Telemundo. “Es una reality de convivencia. Ya estoy curada con todo lo que pasa en Perú, imagínate a nivel mundial”.

Sheyla Rojas asegura que no es una mantenida

Por otro lado, Sheyla Rojas contó que tiene planeado un proyecto propio en el cual su novio la apoyará. En ese sentido, dijo que no es ninguna mantenida, pues siempre ha trabajado.

“Estoy súper bien, en una etapa súper bonita. Yo he trabajado muchísimo. No pueden decir que no me gusta trabajar o he sido una mantenida. Yo sé que es tener 5 soles y la comida no te alcance y sé que es comer en restaurantes carísimos”.

Finalmente agregó: “Viene un proyecto que quiero hacer y él me va apoyar. Soy una mujer que no me gusta quedarme con los brazos cruzados tampoco”.

