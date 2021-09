Samuel Suárez, administrador y presentador de ‘Instarándula’, sacó la metralleta y respondió con todo a Luciana Fuster, quien lo ninguneó en sus redes sociales y lo tildó de “un sin oficios”.

“El sin oficios llego. Ay Lucianita, nunca me sentido tan ninguneado”, dijo entre bromas el periodista de espectáculos. Como se recuerda, el popular ‘Samu’ provocó la irá de la integrante de ‘Esto Es Guerra’ al afirmar que ella y Patricio Parodi estaban en coqueteos.

Samuel Suárez se defendió explicando que no solo él ha señalado los “coqueteos” entre Luciana y ‘Pato’: “Personas allegadas a ellos me dijeron que habían notado algo. Yo dije ‘uy, están en coqueteos bravos’, no dije que se encamaron, pero ella salió toda histérica”.

Luego, recordó todas las veces que Luciana mintió sobre todos los chismes que surgieron sobre ella, como cuando negó que estaba en conversaciones con Sebastián Yatra.

“Alguien duda que Sebastián y Luciana tienen extensas conversaciones en privado”, escribió Samuel el pasado 6 de setiembre de 2020. Esto hizo que Luciana dijera: “una persona que miente así, ¿la gente le tiene que creer?”. Sin embargo, el 17 diciembre, todos nos sorprendimos con el video de ‘Chica Ideal’ entre ambos artistas.

“Yo dije ‘estoy mal’ o ella está recontra loca o recontra conchuda como para salir bien carepalo y decir que no. Lo dice con una convicción ‘¡esa persona miente!’”, comentó Samuel Suarez indignado.

Samuel también recordó cuando Luciana negó que salía con Ignacio Baladán y tiempo después, se supo que sí tuvieron un romance.

“Lo mismo dijo tiempo atrás cuando hizo una acusación con Austin Palao, y nadie le creyó y eso que era una acusación fuerte”, detalló Samu.

Asimismo, Luciana también quedó mal ante la opinión pública cuando aseguró que se internacionalizaba y tenía propuestas para trabajar en México.

“Un 90% que me mudo a México”, dijo Luciana, pero sus planes no se concretaron.

Tras esta larga lista de hechos, Samuel Suárez sentenció: “Que es lo que pasa por la cabeza de Luciana Fuster que se acostumbra a ser mentirosa”.

Samuel Suárez responde a Luciana Fuster

TE PUEDE INTERESAR