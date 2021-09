Carl Enslin, llamado popularmente como el ‘Gringo Karl’, le rogó por un última vez a su expareja Katy Portella, ‘Flor de Huaraz’, en el programa de la periodista Andrea Llosa.

Sin embargo, no se trataba de que el extranjero quisiera retomar la relación con la cantante folclórica, sino que él le estaba pidiendo “POR FAVOR” que lo deje en paz y le permita retomar su vida

“Por favor, yo no quiero pelear contigo por cosas materiales”, le imploró el ‘gringo’ a su expareja. Y es que ‘Flor de Huaraz’ le exigía que le devuelva su carro que ella le entregó años atrás.

“Me entregas mi carro tal como te lo di, no seas conchudo, funcionando, no seas conchudo y no me lo entregues destrozado”, reclamó la artista, quien aseguró que el vehículo ya no funciona.

Carl Enslin le sugirió que no se pelee “por cosas materiales”.

“Lo que te has quedado ha sido el 90% de los que hemos conseguido juntos. Llévate el carro, pero ya no hay que pelear (...) Con todas las cosas que te he dejado tienen más valor que ese carro, ¡vende esas cosas, cómprate carro nuevo! Tú te has quedado con el 90% de lo que hemos conseguido juntos ¿y yo soy el conchudo?”, se defendió.

Flor de Huaraz le reclama al Gringo Karl

