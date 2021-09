Katy Portella, más conocida en el mundo de la farándula como la ‘Flor de Huaraz’, contó que Carl Enslin, llamado popularmente como el ‘Gringo Karl’, le fue infiel a su actual pareja y madre de su bebé.

La ‘Flor de Huaraz’ aseguró que fue la joven quien le escribió contándole que el ‘Gringo Karl’ era infiel y le advirtió para que no le dé una oportunidad.

“Ella una vez se conecto conmigo queriéndome contar la vida del Gringo, pero no le hacía caso al principio y luego me contó que le había sido infiel con una tal Charito Astete”.

Seguidamente agregó: “Me dijo que ya había terminado con él y que cuidado cuando me haya a buscar porque era un mujeriego”.

La joven negó tal acusación: “No es cierto. No fue así”; sin embargo, ‘Flor de Huaraz’ le pidió decir la verdad. “Tú no me vas a venir a desmentir porque tú me escribiste. Es más el Gringo te había hecho una película pidiéndote perdón, asó que hay que hablar la verdad”.

Al respecto, ‘Gringo Karl’ reconoció que cuando dejó a ‘Flor de Huaraz’, salió con varias mujeres. “Debe ser cierto, porque cuando me separé de ti, tuve un tiempo loco, estuve con varias mujeres y no sabía si me iba a quedar con ella”.

