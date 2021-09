Katy Portella, más conocida en el mundo de la farándula como la ‘Flor de Huaraz’, reveló que cuando Carl Enslin, llamado popularmente como el ‘Gringo Karl’, la dejó por no poder tener hijo, se sintió terriblemente.

“Él me deja por eso, me sentí como un mueble, como alguien que no le sirvo y lo descarto”, sentenció la ‘Flor de Huaraz’.

Acotó que tras esta situación, emocionalmente se sintió tan mal que hasta no podía salir de su casa.

“Para él el hijo es indispensable. Yo me sentí fatal, humillada, no podía salir de mi casa porque yo pensé que había cometido algo mal, me tomó mucho tiempo para recuperarme”.

Katy Portella contó que se sometió a procedimientos para ser mamá, pero no pudo. “Era una cosa terrible. Intenté ser mamá, me encontraron miomas, tuve operación a mi útero pero quedé imposibilitada para ser mamá. Él se fue con otra”.

