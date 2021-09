La periodista Juliana Oxenford cuestionó al presidente de la República, Pedro Castillo, por usar solo Twitter para pronunciarse sobre la muerte del líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

“Una pena que el presidente haya demorado tanto, 48 horas, para enviar un mensaje y encima vía Twitter”, sentenció Julia Oxenford.

La periodista señaló que muy pocos peruanos tienen Twitter para usarlo y pronunciarse sobre la muerte de Abimael Guzmán.

“Él que habla tanto del pueblo y unificar a la Nación, solamente brinda algunas palabritas escritas en donde además es una red social que no permite tantos caracteres (...) Una red social que muchos no tiene. ¿Por qué no un mensaje a la Nación?”.

“Esa condena enérgica yo no lo escuché a él ni a muchos políticos”, finalizó Juliana Oxenford.

