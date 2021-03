El popular ‘gringo Karl’ aseguró que se casará con Milagros, una odontóloga huancaína, a mediados del 2021. Sin embargo, la joven le advirtió que primero debe divorciarse de ‘Flor de Huaraz’.

En diálogo con “En boca de todos”, el ‘gringo Karl’ admitió que todavía no le ha comunicado a ‘Flor de Huaraz’ que tiene planes de matrimonio, aunque aseguró que la invitará a la boda.

“Somos amigos, no hay problema. No nos vemos muy a menudo, pero sí seguimos amigos, no hay rencores, seguimos siendo amigos”, explicó el ‘gringo Karl’.

“No le he contado todavía. Sí, lo conversaré con ella, está bienvenida, está invitada”, agregó.

Por su parte, Milagros espera que pronto salga el divorcio del ‘gringo Karl’ con ‘Flor de Huaraz’: “Tiene que arreglar primero algunas situaciones con su anterior pareja, tiene que divorciarse primero”, expresó.

Fotos y video: América TV

