La cantante ‘Flor de Huaraz’ le armó un escándalo a su expareja, el ‘gringo Karl’, tras ir a buscarlo acompañada de un equipo del programa “Magaly TV La firme”.

Días atrás, ‘Flor de Huaraz’ había denunciado que su expareja no quería devolverle un vehículo que ella le entregó años atrás. Por esta razón, la artista viajó hasta la granja de codornices que tiene el ‘gringo Karl’ en Chocas, Carabayllo.

Al llegar, ‘Flor de Huaraz’ encontró su vehículo en mal estado y no dudó en reclamar a su expareja. “¡Eres un conchudo! ¡Eres un infeliz! ¡Eres un miserable! Vienes a venir a decirme ‘ven, recoge tu carro’”, le gritó.

“Entrégamelo como yo te lo di, así como lo manejaste todo borracho”, dijo ‘Flor de Huaraz’ a un confundido ‘gringo Karl’.

Según ‘Flor de Huaraz’, el vehículo antes no estaba así. “No vale nada este carro, qué cosa me voy a llevar. Así me paga, dándome toda esta chatarra”, señaló la cantante ante las cámaras.

“Mira toda la inmundicia, esos gringos son unos cochinos, asquerosos, mira cómo viven”, expresó al revisar el interior del vehículo.

Por su parte, el ‘gringo Karl’ lamentó el escándalo y advirtió a ‘Flor de Huaraz’ que se comunique con su abogado: “Esta actuación que está haciendo no me parece nada bien, me está haciendo quedar mal a mí (...) cualquier cosa lo puedes ver con mi abogado”.

