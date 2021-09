La modelo Paula Manzanal se mostró muy sorprendida tras enterarse que Sheyla Rojas negó la supuesta relación que tuvo con el empresario Simón Sánchez Alayo.

Inicialmente, en diálogo con “Amor y fuego”, Paula Manzanal contó que más mujeres podrían contar que Sheyla Rojas no respeta los códigos de amigas: “Estoy segura que todos se darán cuenta que en verdad es como, quizá es una enfermedad de Sheyla meterse con los novios de sus amigas”.

De otro lado, Paula Manzanal aseguró que Sheyla Rojas estaría mintiendo descaradamente sobre su relación con Simón Sánchez Alayo: “Yo ya no sé qué vida creerle a Sheyla, porque se ha inventado una nueva historia de su vida que no existe. ¿Cómo no va a haber estado con Simón si todos sabíamos que ellos estaban juntos?”.

“Yo creo que para el grupo de Simón, le ha hecho un favor desligarse de él. En realidad, ¡cómo lo va a negar! Todo el mundo lo sabía”, aseguró Paula Manzanal.

La modelo aseguró que Sheyla Rojas era quien buscaba al empresario, pero él no habría querido ‘oficializarla’: “Hasta donde yo sé, la que estaba atrás de Simón es ella, y la que la pateó fue él, él ya no quiso vincularse con ella”.

“Ella estaba atrás de él, la que lo llamaba, la que le pedía los pasajes a Tulum era ella... en ningún momento fue él”, agregó.

Asimismo, Paula Manzanal deslizó que Sánchez Alayo le depositaba dinero a la exconductora: “¿Ella le pedía transferencias de dinero? Bueno, hasta donde yo sé, creo que sí”.

Paula Manzanal sobre Sheyla Rojas - diario OJO

Fuente: Willax TV

