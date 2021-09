Sheyla Rojas le puso en su lugar al empresario peruano Simón Sánchez Alayo, quien dejó entrever en varios oportunidades que habían mantenido un romance o habrían tenido intención de estar como pareja.

Desde México, la modelo peruana Sheyla Rojas contó que nunca ha estado con Simón Sánchez Alayo y solo salían como amigos. Incluso descartó haber viajado con él. “No nunca he viajado con él. Yo viajé con Omayra, él y yo nunca hemos viajado”.

“Yo y él sí hemos salido como amigos, sí nos hemos visto pero que hayamos tenido una relación, que se ubique y le baje un cambio, así de simple”, agregó Sheyla Rojas.

Según la modelo, no estuvo con el empresario Simón Sánchez Alayo porque no cumplía con las cualidades que quiere que tenga su pareja.

“Es que me da risa que él manda esos videos, como dando a entender que estuvo conmigo. Relájate un poquito, yo no estuve contigo. Ubícate. Que te duele, no es mi culpa. Yo siempre fui clara con él y le dije que no iba a estar con él porque tenía cosas que no me gustaban de él y por eso no íbamos estar”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR