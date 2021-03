El empresario Simón Sánchez Alayo rompió su silencio en comunicación con Rodrigo González y Gigi Mitre durante el programa “Amor y fuego”.

Para sorpresa de todos, Simón Sánchez Alayo respondió a la llamada de Rodrigo González y accedió a responder una sola pregunta.

El empresario aseguró que se encuentra en México, pero no por Sheyla Rojas sino porque está disfrutando junto a su mujer y sus hijos.

“Yo de mi vida privada no hablo, pero lo único que te puedo decir es que estoy con mi mujer y mis hijas disfrutando en México muy tranquilo y la verdad yo no hablo porque no pertenezco al mundo del espectáculo”, dijo Simón Sánchez Alayo.

No obstante, Rodrigo González insistió y preguntó si había salido con Sheyla Rojas. El empresario no quiso responder, aunque hizo énfasis en que su mujer se llama María del Pilar Jaramillo.

