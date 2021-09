La cantante de cumbia, Yolanda Medina, estuvo enlazada con el programa “Amor Hoy” para comentar sobre su participación en “Reinas del Show”. Sin embargo, lo que llamó atención fue la tremenda llamada de atención que le metió la cumbiambera al querido ‘Giselo’.

Yolanda bailará por primera vez tango en un versus de infarto contra Lady Guillén en el reality de baile y la noticia provocó una broma de Edson Dávila que molestó a la cantante.

“Yolanda, ¿tú conociste a Carlos Gardel?”, le preguntó el popular “Giselo”.

La vocalista de la agrupación “Alma Bella” expresó toda su indignación en pleno programa EN VIVO y arremetió con todo: “Te estás pasando de la raya con respecto a la edad. Yo no soy tu compañerita del costado y me respetas”.

“Conozco muy bien a Carlos Gardel porque sé de música, pero no por el hecho que tenga mi edad me vas a estar recalcando a cada rato mi edad y burlándote. Baja dos puntos tu revolución y conmigo no es... Entre mujeres nos podemos molestar, pero creo que de un hombre a una mujer ya como que a mí realmente me molesta porque no tengo pelos en la lengua y no me gusta. Que sea la última vez que me tocas ese tema. Cuando a mí no me gusta que me digan algo te lo digo en tu cara y te lo digo a nivel nacional, no por prensa ni por titulares porque no me interesa y no los necesito”, añadió muy furiosa.

¿Qué hizo “Giselo” tras la llamada de atención de Yolanda Medina?

Al respecto, Edson Dávila lamentó la situación y le pidió disculpas a la cantante. ““Yo de verdad me retiro, es una bromita, yo no tengo maldad en mi corazón, no puede venir la señora acá a decir eso, tampoco es así... Si hice una broma que le molesto, le pido disculpa”, comentó.

