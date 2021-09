En una reciente transmisión en vivo, Gisela Valcárcel defendió a la conductora de ‘América HOY’, Janet Barboza, de los ataques que viene recibiendo del público. Y es que, como se sabe, la popular ‘rulitos’ se ha caracterizado por arremeter contra varias figuras de la farándula y decir las cosas sin filtro.

“Janet no es la más odiada, es quizá la más polémica. Muchas cosas que dice, las dice muy claramente, y no busca ganarse el aplauso y a mi me gusta. Yo creo que Janet es una persona muy inteligente, es una persona muy instruida, es una persona que lee”; se le escucha a la ‘Señito’ en un video que fue difundido en el programa ‘magaly TV La Firme’.

Los televidentes también tildaron a Janet Barboza de “mono con metralleta”; a lo que Gisela comentó:

“¿Que Janet sea un mono con metralleta? no creo. ¿Sabes a quiénes se les duce mono con metralleta? a quienes disparan a todos lados sin saber qué hacen, al absurdo, a eso se le llama mono con metralleta”, agregó la presentadora de televisión.

