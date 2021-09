La hija de Mauricio Diez Canseco, Camila Diez Canseco, reapareció en TV y reveló que se encuentra soltera. En diálogo con “En boca de todos”, la joven contó que su padre le advirtió varias veces sobre su expareja, y finalmente terminó su relación. Sin embargo, Camila asegura que no le ha cerrado las puertas al amor: “Yo no busco, las cosas me encuentran”. Fuente: América TV