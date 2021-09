Gisela Valcárcel por primera vez se pronunció por los reclamos que hizo Christian Domínguez en el programa ‘América Hoy’, donde aclaró que no se prestaría a ningún show con sus exparejas, Isabel Acevedo ‘Chabelita’ y Vania Bludau.

En una transmisión en vivo en cuenta de Instagram, una usuaria le pidió a la popular ‘Señito’ que “ya no molesten a Christian”, a lo que la presentadora de “Reinas del Show” respondió. Luego, la rubia le mandó una indirecta al “colaborador” de ‘América Hoy’, pidiéndole que no se “victimice”: “Aquí no hay que victimizarnos. Para todos nosotros es un trabajo y uno no le dice al trabajo ‘yo quiero hacerlo así, asá...”.

Luego, Gisela Valcárcel dijo que “en la vida real no todas las preguntas son cómodas, a veces son muy incómodas y siendo estas preguntas incómodas existe una posibilidad, las contestas o no las contestas”.

Magaly Medina, quien presentó el video de Gisela en su programa ‘Magaly TV La Firme’, se burló de la filosofía de Gisela.

“Esa es su filosofía, de que hay preguntas incómodas, tratando de decirle a Christian que más que su trabajador es su esclavo. Y mientras esté bajo contrato con ella debe contestar todas las preguntas sean incómodas o no”, comentó la popular ‘Urraca’.

“Pero cuando ella ve a la prensa, en vez de responder a las preguntas, aplicar lo que está diciendo allí, ella se va por la puerta falsa”, agregó la periodista.

Christian Domínguez dijo que no irá a Reinas del Show

El líder de Gran Orquesta Internacional señaló que no aceptaría ningún trabajo que lo involucre de alguna forma con algunas de sus exparejas.

“El tema profesional es un tema muy aparte. Si es un tema, por más que sea un trabajo, y el junte o con quien yo voy a actuar tendría que ver con un tema personal o se va a tornar por ahí, no trabajaría ahí. Porque no me interesa hacer un trabajo que se torno con mi vida pasada, eso es lo que quiero que entiendan”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR