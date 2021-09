Edson Dávila ‘Giselo’ no supo cómo reaccionar al enterarse que no estaría en la temporada 2022 de “América Hoy”. Y es que Gisela Valcárcel y Ethel Pozo se reunieron solo con Janet Barboza y Melissa Paredes en un conocido restaurante. “Acuérdate de todo lo que ha hecho”, se le escucha al productor Armando Tafur. Al ver el video, ‘Giselo’ reclamó a Ethel en vivo: “yo tenía que estar presente, existe el WhatsApp para avisarme, ¿por qué no me llamaron?”. | VIDEO: América TV