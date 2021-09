La periodista Magaly Medina confirmó en su programa “Magaly Tv La Firme” que cuando estaba comiendo en el restaurante, llegó saber que en el mismo lugar se encontraba Gisela Valcárcel.

Magaly Medina contó que alguien le dijo cuando iba al baño pero que no la vio y tampoco se toparon.

“Yo no me crucé con ella, no la vi, cuando fui al baño me dijeron que estaba en alguna parte de la sala, pero la verdad a mí me va y me viene quien está sentada allá en la sala”, dijo en su programa.

Además, no perdió la oportunidad para rajar de Gisela Valcárcel por salir por la puerta de atrás.

“Gisela Valcárcel salió por la puerta de atrás..la ridiculez andando. Ella salió por la puerta de atrás y sus invitadas por la puerta frontal. En un acto atorrante haces un despliegue, ni que fueras Jennifer López”, agregó, para luego lanzar una carcajada.

Gisela y Magaly en el mismo restaurante

Las cámaras de “Amor y Fuego” llegaron hasta el restaurante y captaron a Magaly Medina y Gisela Valcárcel en diferentes mesas.

A su salida, Gisela Valcárcel fue abordada por el reportero de “Amor y Fuego” sobre el encuentro con Magaly Medina, pero habría guardado silencio.

Por su parte, Magaly Medina fue consultada sobre el encuentro con su “comadre”. Ella respondió: “cuando vengo a un restaurante solo miro mi plato de comida”.

