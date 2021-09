Magaly Medina habló luego de que almorzara en el mismo restaurante donde estaba Gisela Valcárcel.

Ella descartó haberla visto y por ende encontrado con la “Señito” en dicho restaurante, pues según dijo, se enteró al final, a la hora que salía.

“¿Cómo estuvo el almuerzo? Bien rico. Más bien casi me indigesto al ver las imágenes”, señaló la “urraca”.

“Uno ya no puede coincidir en un restaurante, pero no nos vimos, no nos chocamos, yo me enteré que ella estaba por un lado del restaurante y yo por otro”, agregó Magaly Medina.

Además la conductora de “Magaly TV La Firme” tildó de “diva” a Gisela Valcárcel y se rio que saliera por la puerta trasera del restaurante. “Ella se sigue creyendo diva y ella salió por la parte trasera, la ridícula”.

