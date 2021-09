La conductora de “En Boca de Todos”, Tula Rodríguez, se pronunció en sus redes sociales luego que Gisela Valcárcel le enviará un tierno mensaje al hermano de su exesposo, Javier Carmona.

La presentadora de televisión recurrió a su cuenta de Instagram para compartir unas reflexivas y emotivas palabras.

“Señor, te doy gracias por este nuevo día y por estar siempre a mi lado cuidándome; hoy te pido que nunca me desampares y que tu amor inunde por completo mi corazón. Llena mi alma de gozo y ayúdame a enfrentar con valentía cada obstáculo, guía mis pasos y no dejes que me rinda. Amén”, se lee en sus historias.

¿Qué le dijo Gisela Valcárcel a hermano de Javier Carmona?

La conductora de “Reinas del Show” sorprendió a sus seguidores al confesar que vuelve a la actuación bajo la miniserie “LLauca” que se emitirá por Latina. La “Señito” también aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a Jorge Carmona, el hermano de su exesposo de Javier Carmona.

“Y así empezamos, nos encontramos frente al mar, a punto de grabar la primera escena. ¡Tú, mi Jorge Carmona diste la vuelta y nos abrazamos fuerte, fuerte! Nos reímos como antes y dijimos: ¡Ya estamos aquí, vamos a empezar. “Llauca” ¡Wowww, qué vueltas da la vida y aquí estamos anunciando la primera producción de nuestra sociedad!”.

Cuándo se casó Gisela Valcárcel con Javier Carmona

Recordemos que Gisela Valcárcel, figura de América Televisión, y Javier Carmona contrajeron matrimonio en octubre del 2006; solo unos meses después anunciaron su divorcio en medio de rumores de una supuesta relación amorosa del exgerente con Tula Rodríguez.

Años después, Javier Carmona, casado con Tula Rodríguez, falleció en la mañana del miércoles 30 de septiembre a los 56 años, dos años después de estar en estado vegetativo.

