El modelo venezolano Giuseppe Benignini se pronunció luego de que “Magaly TV La Firme” revelara que vendió a su perro de nombre “Baloo”, luego de que este no pudiera solventarlo.

Giuseppe Benignini dejó en claro que quiso mucho a su exmascota, pero que su crianza se vio paralizada por la situación económica que actualmente vive.

“Él era quien me consolaba, el año y 6 meses que lo tuve fue la mejor experiencia que pude tener, dado a toda la coyuntura muchas cosas se me complicaron, en muchas ocasiones busqué otra soluciones y nunca la pude tener, dado a que no tenía donde vivir aún se me complicó más en tenerlo, hablé con la persona con la que lo tuve y lo dejaron quedarse en su casa en ventanilla solo 2 semanas y ya, yo les pedí más tiempo y no quisieron, el motivo no lo sé”, conto.

Tras contar que su exmascota le costó 3 mil dólares, indicó que solo él sabe los motivos por lo que lo vendió.

“Para concluir Baloo nos costó más de 3 mil dólares los cuales no le pedimos a nadie para comprarlo, yo me hago responsable de mis actos, y hasta el momento no creo a ver cometido ningún delito. Me dolió mucho si, tuve que hacerlo también. Hay decisiones que debemos de tomar aunque nos duela, nadie sabe lo de nadie, ni muchos menos todo lo que pasé y sufrí, en Fin”.

Acciones legales contra nueva dueña

En el mismo texto, Giuseppe Benignini dejó en claro que tomará acciones legales contra la actual dueña de Baloo por no respetar el contrato de confidencialidad, motivo por el cual hoy recibe amenazas.

“Les cuento todo esto porque ya he recibido muchas Amenazas y están atentando contra mi vida personal, y laboral, de lo cual tomaré acciones legales con @anai_salazar por incumplir el contrato de confidencialidad que hicimos. Siempre he tratado de guardarme muchas cosas para no perjudicar a otras personas, pero ya esto se está pasando del Límite”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Ethel Pozo niega haber visto a Magaly cuando almorzaba con su mamá Gisela Valcárcel

TE PUEDE INTERESAR