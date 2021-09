Rodrigo González se pronunció luego de que Sofía Franco aclarara que continúa separada de su esposo, Álvaro Paz de la Barra y que cuando se refirió a “una nueva oportunidad”, era referente a “seguir adelante”.

El conductor de “Amor y Fuego” fue contundente al decir: “Patético donde lo mires porque si tú has hecho todas las peleas públicas, no pretendas que la gente opine o malinterprete”.

“Es una vergüenza que tú te prestes para limpiarle la cara a una persona que te ha tratado como te ha tratado. Ahí se puede ver que vale más tu comodidad que tu dignidad”, agregó el conductor de televisión.

Rodrigo González también fue directo al pedirle que vaya junto a Álvaro Paz de la Barra a terapia, pues carecen de amor propio.

“Una vergüenza Sofía, yo que he trabajado contigo y te tengo cariño..tú sabe que has querido frenar a Jamila, tú sabes que te salió mal la jugada y que esa advertencia se te fue de las manos. Ese jueguito tóxico que tienen hace años ustedes dos, ya es hora que vayan a una terapia y no aparenten lo que carecen”.

Sofía Franco aclara las cosas

Este jueves 16 de setiembre, la conductora de televisión, Sofía Franco, aclaró en “En boca de todos” cuál su actual relación con Álvaro Paz de la Barra, quién viene siendo vinculado con la modelo Jamila Dahabreh.

“Me refería a una nueva oportunidad para seguir adelante. Reflexionar siempre es bueno, perdonar es divino, yo sé que la gente se preocupa por mí, yo estoy muy bien. Continuo en situación separada, es un proceso, el tema legal y todo”, indicó.

