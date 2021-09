El cantante Christian Domínguez reapareció en “América Hoy” tras ausentarse el último martes por la visita de Isabel Acevedo ‘Chabelita’ al set. Sin embargo fue duramente cuestionado por Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Si no te picas por qué no viniste ayer. Si esto está para reírnos”, interrogó la hija de Gisela Valcárcel al notar la presencia del cantante de cumbia.

Ante la consulta, Domínguez sostuvo que no fue para correrse de su expareja Isabel Acevedo, sino por un tema de respeto hacía su familia.

“No, yo no me pico, sino ufff. El lunes fui claro y tajante en lo que pensaba decir. Si no voy el sábado, ¿Por qué vendría? Vengo tres veces por semana, y soy muy agradecido, pero cuando es un tema personal no. Jamás me corro, es un tema de respeto”, respondió inmediatamente Domínguez.

Janet Barboza intervino para aclarar que en “América Hoy” nadie toca a la familia. “Aquí nadie toca a la familia. Cuando yo voy a algún programa de televisión y me han preguntado por mi expareja, no voy a sentir que están tocando a mi familia, la familia evidentemente se respeta, aunque lo digan quienes no deberían porque son quienes menos respetan a la familia”, puntualizó la popular ‘rulito’.

El interrogatorio no terminó ahí, pues Ethel Pozo le consultó a Christian sobre qué haría si en un futuro le proponen protagonizar un proyecto televisivo con Vania Bludau o Isabel Acevedo

“Eso significa que si la Chabelita está en algún proyecto usted no va a aceptar porque está ella puntualmente”, interrogó Ethel. “Jefa, no me entiendo. Si es un tema personal, no me interesa hacer un show con eso”, respondió la pareja de Pamela Franco.

Finalmente, el líder de Gran Orquesta Internacional señaló que no aceptaría ningún trabajo que lo involucre de alguna forma con algunas de sus exparejas.

“El tema profesional es un tema muy aparte. Si es un tema, por más que sea un trabajo, y el junte o con quien yo voy a actuar tendría que ver con un tema personal o se va a tornar por ahí, no trabajaría ahí. Porque no me interesa hacer un trabajo que se torno con mi vida pasada, eso es lo que quiero que entiendan”, puntualizó.

