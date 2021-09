Xoana González, la modelo argentina que reside en Perú desde hace años, volvió a referirse al tema sensible de la maternidad. Ahora que muchos personajes de la farándula han encargado bebés durante la pandemia del coronavirus - como es el caso de Cassandra Sanchez de Lamadrid y Deyvis Orosco - Xoana explicó a sus motivos para no tener hijos.

Todo surgió cuando la argentina publicó una tierna fotografía con su perro. Fue allí que una seguidora le comentó a Xoana que “tener un hijo esta relacionado a que no te quedes sola”.

“El marido se va, los animales lamentablemente no son eternos y los padres cumplen su ciclo de vida, esto tomando en cuenta que los años pasan y si bien sigues muy guapa es como el futbol (uno a pesar de ser joven 36 o 37 ya tiene que pensar en el retiro)”, fue el comentario que le dejaron a la esposa de Javier González.

Xoana González no se quedó callada y expresó su punto de vista:

“Creo que es medio egoísta tener hijos para tener una compañía y no estar solos. Yo he estado un año y medio en soledad y amo por sobre manera mi soledad y mi libertad; por ejemplo de estar horas pintando en silencio... amo mi vida y trabaje mucho para que sea así”, sostuvo.

Esposo de Xoana González se hizo la vasectomía

Como se sabe, el esposo de la modelo argentina se sometió a la vasectomía en agosto de este año y ella descartó convertirse en progenitora de manera biológica. in embargo, la joven no descarta la idea de poder tener un heredero o heredera a través de una adopción.

“En vez de traer más vidas al mundo por mero egoísmo de que me cuiden de viejita, prefiero - cuando estemos listos y con ganas, más adelante, mínimo sacarnos la ganas de hacer todo lo que queramos - ahí si queremos y la sociedad es menos cruel, nos orientamos más por adoptar. Y si el día de mañana me separo de mi esposo que dios no quiera porque es lo que más amo en la vida, después de mi, igualmente me gusta más la idea de ser funcional al mundo y al planeta, adoptando”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Esto es Guerra Perú vs. Guerreros México: Johanna San Miguel lloró por palabras de Tania Rincón

Johanna San Miguel rompió en llanto en la segunda fecha del duelo entre “Esto es Guerra” y “Guerreros México”, luego que conductora del reality azteca, Tania Rincón, destacara su trabajo y entrega por su equipo.