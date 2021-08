Luego de que Onlyfans prohibiera el contenido sexual explícito en la plataforma desde el mes de octubre, Xoana González aseguró que ni a ella ni a su pareja Javier González le preocupan estos recientes cambios.

“Si no es ‘Onyfans’, será otra plataforma, no me dan miedo los cambios. Al contrario, es una oportunidad de salir de lo conocido y descubrir otro mundo, nuestros seguidores aman nuestros videos y estoy segura de que nos seguirán a donde vayamos”, expresó la modelo argentina a Trome.

Es más, Xoana asegura que ella y su esposo están en su punto más alto de popularidad en Onlyfans, lo que se ha convertido en su principal fuente de ingresos.

“Somos los que tenemos mayor repercusión, digamos que somos los reyes del ‘xxx’. Nos han escrito youtubers y nos causa mucha gracia porque nos han dicho que somos los referentes de los actores ‘xxx’ más famosos que han surgido en el Perú”, acotó.

“La gente me reconoce más ahora por el ‘Onlyfans’ que por los ocho años que estuve trabajando antes en Perú”, agregó Xoana, quien tiene más de 360 videos junto a su esposo.