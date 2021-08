La polémica se desató la noche del sábado 21 de agosto en “Reinas del Show”, luego del incidente que Allison Pastor protagonizó junto a Gisela Valcárcel y terminó con la renuncia en vivo de la primera.

Tras su retiro de las instalaciones de América Televisión en Pachacamac, los periodistas abordaron a Allison Pastor. “¿Abandonar casi a la final te parece bien? ¿No es tirar la toalla?”, le preguntaron.

“No, no, yo me voy contenta y feliz que hice las cosas bien y eso es lo que me queda, nada más”, fue la contundente respuesta de la esposa de Erick Elera.

“Gisela te preguntó por qué la vez que quisiste renunciar, por qué no te fuiste”, insistió la prensa.

Allison Pastor pidió que el productor de “Reinas del Show”, Armando Tafur, responda sobre este tema: “Pregúntale a Armando, él sabe. Ya me voy”.

Allison Pastor renuncia en vivo

Durante la última gala de “Reinas del Show”, Allison Pastor se mostró molesta por las declaraciones de Gisela Valcárcel y decidió renunciar al reality.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad”, indicó Allison y se retiro del set muy molesta.

