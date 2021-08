Un día después de la renuncia de Allison Pastor al programa ‘Reinas del Show’, la conductora Gisela Valcárcel decidió usar cuenta de Twitter para reaparecer.

Gisela Valcárcel decidió compartir una publicación sobre el agradecimiento y lo importante que es vivir siendo agradecida.

“Vive hoy, agradece por todo, ahí en el agradecimiento encontrarás que viene la sonrisa , tan simple como eso #Agradecer lo cambia todo! Tengan un hermoso domingo”, escribió la popular “señito”, quien tuvo un fuerte enfrentamiento con Allison Pastor antes de que la última renunciara.

Cabe indicar que la inesperada renuncia en vivo de la esposa de Erick Elera se volvió en el tema del momento en todas las redes sociales. Varios internautas expresaron su apoyo a la modelo y criticaron la actitud de la rubia presentadora.

Vive hoy , agradece por todo , ahí en el agradecimiento encontrarás que viene la sonrisa , tan simple como eso #Agradecer lo cambia todo !

Tengan un hermoso domingo ❤️♥️♥️ — Gisela Valcarcel (@GiselaPeru) August 22, 2021

Segú varios usuarios, Gisela ´humilló' en vivo a Allison Pastor y criticaron duramente su actitud ´soberbia’ y ‘pedante’ frente a la joven madre de apenas 25 años.

Allison Pastor renuncia a “Reinas del show”

Este sábado 21 de agosto, Allison Pastor renunció en vivo al programa ‘Reinas del Show’. La esposa de Erick Elera expresó su inconformidad con la conductora Gisela Valcárcel.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad”, indicó Allison y se retiro del set muy molesta.

